В США рассекретили телефонный разговор Клинтона и Ельцина 1993 года

В октябре 1993 года, на следующий день после обстрела танками здания Верховного Совета в Москве, тогдашний президент США Билл Клинтон поздравил российского президента Бориса Ельцина с тем, как он разрешил ситуацию. Об этом сообщается в рассекреченной расшифровке телефонного разговора Клинтона и Ельцина, размещенной на сайте Архива национальной безопасности США.

Клинтон тогда заявил, обращаясь к Ельцину: «Ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился». Ельцин в ответ заявил: «Спасибо за все. Обнимаю тебя всем сердцем».

Клинтон в телефонном разговоре также поинтересовался, пройдут ли в России выборы в запланированный срок и что будет с противниками Ельцина. На это российский президент сказал, что, возможно, он окажется в книге рекордов после трех выборов за три года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что обращения Владимира Путина по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома (Дом правительства Российской Федерации в Москве) не планируется.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.