Политический раскол в Соединенных Штатах произошел вовсе не из-за военной спецоперации, затеянной президентом РФ Владимиром Путиным, но стал доказательством успеха российского подхода к внешней политике. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы стали жертвой не Путина, а рационального подхода, который РФ <...> избрала для решения международных проблем», — утверждает отставной военный.

По мнению Риттера, президент РФ предпочитает решать все вопросы «коллегиально», что выгодно отличает внешнюю российскую политику от американской, и считает правильным среди большинства рационально мыслящих людей.

«Если услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию ничего вообще», — заключил экс-разведчик.

До этого бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в США наблюдается рост поддержки политики Путина.

Ранее в США сообщили о помощи России из-за собственной глупости.