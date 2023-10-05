Украинские власти представили проект «усиления демократии» в стране

Украинским правительством разработан концепт «усиления демократии» для проведения реформ в стране до 2027 года. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В документе утверждается, что концепт очерчивает первоочередные меры противодействия «олигархически-коррупционным угрозам». Для разработки и внедрения механизмов противодействия «олигархически-коррупционным угрозам», повышения институциональной способности антикоррупционных органов Украины, усиления борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма при президенте страны необходимо создать консультативно-совещательный орган.

Также планируется продолжить судебную реформу, в частности, возобновить рассмотрения Высшим советом правосудия дисциплинарных производств в отношении судей, сформировать службу дисциплинарных инспекторов этого совета.

В концепте предусмотрена работа над защитой интересов бизнеса, нормирование «добродетельного лоббизма», лишение центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями и усилением возможностей Антимонопольного комитета.

До 2027 года предполагается завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами, и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки.

Кроме того, в документе речь идет об обеспечении взаимодействия государства и органов местного самоуправления, развитии пропорциональной избирательной системы, уменьшении количества народных депутатов и депутатов местных советов, обновлении регламента Верховной рады Украины.

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