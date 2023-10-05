В американском конгрессе призвали приостановить военную помощь Азербайджану

Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин считает, что Вашингтон в связи с событиями в Нагорном Карабахе должен приостановить предоставление Баку военной помощи. Об этом, ссылаясь на заявление политика, сообщает ТАСС.

По мнению Кардина, США должны прекратить оказание помощи Азербайджану, пока тот не остановит «жесткую кампанию» в Карабахе. Он резко раскритиковал власти Азербайджана за осуществляемые ими действия. Кардин призвал расширить помощь армянам, которые покинули места своего проживания. Он особо отметил, что Вашингтон должен продолжать поддерживать «демократические реформы», которые в последние годы проводит правительство Армении.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Гранаде намеревались пригрозить главе Азербайджана Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться.

До этого стало известно, что американские сенаторы из Демократической и Республиканской партий представили законопроект, который включает санкции против Азербайджана в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, а также предоставляет помощь Армении.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.