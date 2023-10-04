Путин призвал наверстать упущенное в системе образования новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил наверстать упущенное в системе образования новых регионов России, передает ТАСС.

По словам президента, поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна.

«Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное», — сказал Путин.

По его словам, учителя и школьники должны себя чувствовать частью огромного и единого российского образовательного пространства.

Также он завил, что русская культура, язык и литература истреблялись в новых регионах Российской Федерации в то время, когда они были частью украинского государства.

До этого Путин обратился к российским педагогам, которые 5 октября будут отмечать профессиональный праздник.

Ранее стало известно, за что россияне благодарны своим учителям и педагогам.