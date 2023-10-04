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Посол Израиля в Киеве удалил видео с песней украинских националистов

Посол Израиля в Киеве Бродский удалил видео с гимном украинских националистов

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Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский удалил из своих социальных сетей видео, на котором девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля исполняют песню, которая считается гимном украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном им ролике две девушки из ЦАХАЛ поют песню сечевых стрельцов «Червона калина». Бродский отметил, что они служат в Армии обороны Израиля.

Данная песня использовалась в качестве гимна украинскими националистическими организациями.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 12 бывших участников дивизии СС «Галичина» жертвовали деньги Альбертскому университету Канады, где функционировал образовательный фонд имени ветерана СС Ярослава Хунки. Канадский университет получил пожертвование в размере $15 000 от Романа Колисника, который служил в дивизии «Галичина», а после войны поселился в Торонто.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже принес извинения украинскому народу за инцидент с Хункой.

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