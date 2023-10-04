В Крыму отреагировали на попытку украинских диверсантов проникнуть на полуостров

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть на территорию Крымского полуострова для создания панических настроений у местных жителей. В своем Telegram-канале она написала, что «на большее враг в Крыму и не надеется».

«Мы видим, что вражеские диверсионные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию России, Республики Крым. Цель проникновения нам понятна: дестабилизация обстановки на Крымском полуострове и создание панических настроений у крымчан», — написала Ковитиди.

До этого Минобороны сообщило, что ВС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. В ведомстве заявили, что для отражения нападения в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что диверсанты передвигались на быстроходном катере и трех гидроциклах в сторону мыса Тарханкут. У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

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