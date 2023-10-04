Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму отреагировали на попытку украинских диверсантов проникнуть на полуостров

Сенатор Ковитиди заявила, что диверсанты ВСУ пытались посеять панику в Крыму

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток проникнуть на территорию Крымского полуострова для создания панических настроений у местных жителей. В своем Telegram-канале она написала, что «на большее враг в Крыму и не надеется».

«Мы видим, что вражеские диверсионные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию России, Республики Крым. Цель проникновения нам понятна: дестабилизация обстановки на Крымском полуострове и создание панических настроений у крымчан», — написала Ковитиди.

До этого Минобороны сообщило, что ВС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. В ведомстве заявили, что для отражения нападения в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что диверсанты передвигались на быстроходном катере и трех гидроциклах в сторону мыса Тарханкут. У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

Ранее испанский профессор объяснил, для чего Киев совершает атаки на Крым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий