Ударами по Крыму власти Украины пытаются отвлечь внимание от своего провального контрнаступления. Об этом сообщил газете Vanguardia профессор испанского университета Ла-Лагуна Перес Хиль.

»<…> отвлечь внимание <…> на фоне провала их контрнаступления и скудности достигнутых целей», — подчеркнул эксперт.

Военный аналитик, полковник сухопутных войск Испании в отставке Рафаэль Креспо заявил изданию, что считает возвращение Крыма невозможным. Он пояснил, что ВСУ не ставят перед собой такую цель.

Специализирующийся на вопросах международного мира и безопасности Альберто Перес Вадильо уверен, что украинские атаки на Крым могут быть направлены на то, чтобы Киев получил козырь в будущих возможных переговорах о мире. Он обратил внимание, что территория полуострова стала «неотъемлемой для русских».

1 октября над Джанкоем российские системы ПВО сбили ракету. По словам главы Крыма Сергей Аксенова, осколки от нее повредили складские помещения, однако никто не пострадал.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.