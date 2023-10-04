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Министр обороны Эстонии заявил, что в НАТО не устали от Украины

Министр обороны Эстонии Певкур отверг заявления, что в НАТО устали от Украины

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Francisco Seco/AP

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отверг заявления о том, что в НАТО устали от поддержки Украины. По его словам, в Североатлантическом альянсе сохраняют единство по этому вопросу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление Певкура на Варшавской конференции по безопасности.

«Мы должны сохранить единство. Пока мы можем это сделать, мы сможем поддерживать Украину... Наш посыл ясен: мы не устали, наше единство и поддержка не ослабеют, мы будем поддерживать Украину», — заявил он.

Певкур отметил, что расходы Эстонии на военные нужды в следующем году составят 3,2% от ВВП. Он подчеркнул, что стране было непросто увеличить оборонный бюджет, однако ситуация требует таких инвестиций.

Ранее газета The Washington Times писала, что крупные западные союзники начали показывать, что помощь Киеву не может и не будет длиться бесконечно.

Но при этом, отмечает газета, некоторые аналитики предсказывают, что поддержка Украины со стороны Запада все же будет продолжаться, но они признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие желания у Вашингтона ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.

Ранее в США заявили, что Киев не смог воспользоваться всесторонней поддержкой Запада.

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