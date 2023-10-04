Боррель поприветствовал ратификацию Арменией Римского статута

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) приветствует ратификацию Римского статута со стороны Армении. Об этом сообщается в его заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС.

«Европейский Союз приветствует ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Национальным Собранием Республики Армения во вторник», — следует из текста.

Там также отмечается, что ЕС вместе с партнерами будет продолжать работать и способствовать ратификации и реализации Римского статута, а также целостности МУС.

«ЕС призывает все государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к Римскому статуту. Каждое присоединение к Римскому статуту приближает международное сообщество к всеобщему участию и укрепляет общую решимость положить конец безнаказанности…» — отмечается в заявлении Борреля.

Парламент Армении 2 октября на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию статута и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22.

После ратификации документ должен подписать президент Армении, и он вступит в силу через 60 дней.

Ранее в Совфеде назвали ратификацию Римского статута унизительной для Армении.