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В Совфеде назвали ратификацию Римского статута унизительной для Армении

Сенатор Косачев посчитал унизительным для Армении принятие Римского статута

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Армения пошла на недружественный по отношению к Москве шаг принятием Римского статута. Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, Ереван начал процесс собственного «юридического закабаления» со стороны «гаагской Фемиды».

«Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие», — написал Косачев.

Парламент Армении 2 октября на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию статута и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22.

После ратификации документ должен подписать президент Армении, и он вступит в силу через 60 дней.

11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах мая 2021-го — сентября 2022-го. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали последствия ратификации Римского статута Арменией.

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