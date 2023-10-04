Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство Колумбии извинилось за внесудебные казни

Правительство Колумбии принесло извинения за внесудебные казни в 2004-2008 годах

close
100%
Global Look Press

Правительство Колумбии принесло извинения семьям людей, которые были убиты военнослужащими страны в период с 2004 по 2008 год и выданы за погибших в перестрелках боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Министерства обороны Колумбии Ивана Веласкеса, государство, ведомство и армия приносят извинения потому, что это отвечает демократическим убеждениям, приверженности истине, справедливости, возмещению ущерба и гарантиям неповторения.

«Мы приносим извинения за эти преступления, которые позорят нас перед всем миром, и мы признаем ответственность государства за их совершение», — подчеркнул Веласкес.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

По его мнению, странам G7 настало время обратиться к Организации Объединенных Наций, а также мировым державам, чтобы немедленно провести две мирные конференции.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий