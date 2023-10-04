Правительство Колумбии извинилось за внесудебные казни

Правительство Колумбии принесло извинения семьям людей, которые были убиты военнослужащими страны в период с 2004 по 2008 год и выданы за погибших в перестрелках боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Министерства обороны Колумбии Ивана Веласкеса, государство, ведомство и армия приносят извинения потому, что это отвечает демократическим убеждениям, приверженности истине, справедливости, возмещению ущерба и гарантиям неповторения.

«Мы приносим извинения за эти преступления, которые позорят нас перед всем миром, и мы признаем ответственность государства за их совершение», — подчеркнул Веласкес.

До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

По его мнению, странам G7 настало время обратиться к Организации Объединенных Наций, а также мировым державам, чтобы немедленно провести две мирные конференции.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.