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В МИД России заявили о попытке Запада надломить Россию

МИД: цели и задачи СВО будут выполнены, невзирая на попытку Запада надломить РФ

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Газета.Ru

Все цели и задачи специальной военной операции (СВО) РФ будут выполнены, невзирая на попытку Запада надломить Россию руками Киева. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов, передает РИА Новости.

По его словам, попытка надломить Россию руками украинской стороны является элементом стратегического курса западных стран «по реанимации однополярного мироустройства». Как считает представитель МИД РФ, «ничего» у государств Запада «не выйдет».

Он обратил внимание, что 30 сентября 2022 года произошло «определяющее, по истине судьбоносное и историческое событие» — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Миллионы жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор во время референдумов в полном соответствии с международным правом — присоединение их регионов к РФ, указал Воронцов. Как отметил дипломат, Украина и ее западные покровители «не в силах сломить волю этих людей».

«Данное событие являет лишь еще одним подтверждением того, что как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены», — добавил Воронцов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одной из целей специальной военной операции является разрешение проблем гуманитарного характера.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что цели СВО, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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