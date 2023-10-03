В МИД России заявили, что Украина не настроена на установление мира

Украина не настроена на установление мира, а хочет лишь дальнейшего продолжения конфликта. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов, передает РИА Новости.

По его словам, выступление делегата с Украины только снова подтверждает «всю лицемерность той линии и политики, которую проводят в Киеве». Это выступление четко показывает, что «киевский режим не настроен ни на какой мир, а настроен лишь на дальнейшее продолжение конфликта, на дальнейшие обвинения в адрес России без поиска путей выхода на урегулирование этого кризиса», указал представитель МИД России.

Он также призвал делегата с Украины, чтобы он доложил это украинскому руководству — «четко и абсолютно осознанно признать те преступные действия, которые ведет киевский режим». Как отметил Воронцов, «фаза признания проблемы – это уже путь к исцелению».

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве не намерены говорить с Москвой «на данном этапе конфликта».

По его мнению, украинцы выступают не только против переговоров, но также и против возможной «паузы в конфликте».

Позже президент России Владимир Путин говорил, что Киев может согласиться пойти на перемирие только ради того, чтобы восполнить свои истощенные ресурсы по части вооружения и боевой техники, а затем возобновить боевые действия.

Ранее на Украине заявили, что «формулу мира» Зеленского одобрили 63 страны.