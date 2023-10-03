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Путин обсудил с Совбезом развитие российского Севера

Путин обсудил с Совбезом развитие Севера России

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Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие российского Севера, передает РИА Новости

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается Северного морского пути, континентального шельфа, некоторых других вопросов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Индия заинтересована в партнерстве с Россией по развитию Северного морского пути. Об этом сообщается на сайте правительства Индии.

Несмотря на санкции Запада, Россия продолжает развивать Севморпуть и наращивать грузоперевозки по нему. Индия является одним из ключевых партнеров России, отказавшихся присоединиться к санкциям Запада.

Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается. По итогам 2023 года не исключен новый рекорд по количеству грузов.

Северный морской путь — кратчайший путь по воде между Европейской частью России и Дальним Востоком.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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