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В Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала

В Европарламенте заявили, что коррупция в Польше вызывает тревогу

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Reuters

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас во время дебатов в Европейском парламенте (ЕП) напомнил Варшаве о необходимости следовать общим правилам Шенгенской зоны на фоне визового скандала с мигрантами. Он также выразил озабоченность коррупцией в Польше, пишет interia.pl.

«Это нарушение европейских визовых правил. Мы ожидаем, что польская сторона серьезно отнесется к этим обвинениям и восстановит порядок», — сказал Схинас.

Он также заявил, что Европейская комиссия хочет получить от Польши больше данных о визах и людях, которым их выдали.

До этого член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек обратился к Европейской комиссии с предложением исключить Польшу из Евросоюза в связи с визовым скандалом.

Летом в Польше разразился визовый скандал. По версии следствия, заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик подготовил план облегченной выдачи шенгенских виз временным работникам из 20 стран, из-за чего в страну въехали около 400 тыс. иностранцев. Отвечающего за консульские вопросы Вавжика отстранили 31 августа. Известно, что по делу проходят семь человек, трое из которых арестованы. Их подозревают в ускорении выдачи рабочих виз за определенную плату, по данным Генпрокуратуры республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за строгий контроль на границах ЕС.

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