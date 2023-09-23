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Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за строгий контроль на границах ЕС

Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС

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Brendan McDermid/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом он сообщил на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, передает Bild.

По словам канцлера, количество мигрантов сильно возросло и «если кто-то приезжает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», а не покупает себе визу.

Ранее сообщалось, что правящая партия Польши «Право и справедливость» пытается дистанцироваться от скандала из-за сообщений о том, что консульства страны могли выдавать рабочие визы в обмен на взятки. Обвинения в коррупции могут подорвать позиции партии перед выборами в следующем месяце.

Отмечается, что это большая проблема для правящей партии, которая всегда выступала с антииммигрантской направленностью — особенно для выходцев из мусульманских стран.

На этом фоне премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 31 августа уволил заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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