Трюдо заявил, что Канада не намерена обострять отношения с Индией

Оттава не намерена обострять отношения с Нью-Дели на фоне информации о требовании Индии выслать канадских дипломатов. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС.

«Мы не намерены обострять ситуацию», — отметил он.

Так он прокомментировал сообщение газеты Financial Times о том, что Индия потребовала вывезти из страны своих дипломатов после скандала с сикхом. По данным издания, около 40 канадских диппредставителей должны вернуться на родину до 10 октября. Сейчас в Индии находятся 62 канадских дипломата.

До этого Оттава обвинила Нью-Дели в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии. Результатом июньского покушения стало устранение Ниджара двумя автоматчиками в масках. Затем Канада выслала дипломата, которого заподозрили в сотрудничестве с внешней разведкой Индии.

Ранее Индия и Канада приостановили торговые переговоры.