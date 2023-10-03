США усиливают давление на Украину, чтобы она сделала больше для борьбы с коррупцией

США все чаще призывают Украину делать больше для борьбы с коррупцией в правительстве, направив за последние несколько недель Киеву несколько уведомлений, в которых указывается, что определенные виды экономической помощи будут связаны с прогрессом страны в реформировании ее институтов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько американских чиновников.

В материале говорится, что приверженность администрации США Джо Байдена поддержке украинских вооруженных сил остается неизменной, но чиновники недавно ясно дали понять, что другие формы помощи США потенциально окажутся под угрозой, если Украина не сделает больше для борьбы с коррупцией.

«В конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту, также известную как демарш, в которой говорилось, что США ожидают, что Украина продолжит предпринимать различные усилия по борьбе с коррупцией и финансовой прозрачности, чтобы продолжать получать прямую бюджетную поддержку», — сообщили телеканалу три неназванных американских чиновника, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, послание Вашингтона Киеву всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут присвоены неправомерно, то это поставит под угрозу всю американскую помощь Украине.

Ранее газета Politico писала, что Запад может прекратить помогать Украине из-за коррупционных скандалов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.