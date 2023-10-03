Продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов, а дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться еще большим сокращением населения страны. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб.

Эксперт отметил, что контрнаступление украинской армии обернулось провалом. При этом, как он сказал, нежелание Киева отказываться от попыток прорвать российские оборонительные линии может иметь негативные последствия.

«Украина <...> рискует истощить свои все более скудные человеческие ресурсы и арсеналы боеприпасов до такой степени, что может стать уязвимой для новых наступлений России», — подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.

Он добавил, что затягивание конфликта также не отвечает интересам украинских властей. В частности, речь идет о непростой социально-экономической ситуации в государстве.

Аналитик отметил, что украинский президент Владимир Зеленский сам заявлял о нежелательности ведения боевых действий «на истощение». По словам лидера страны, такое развитие событий будет означать для Украины «развилку дорог» и переход на «полностью милитаризованную экономику».

Однако государство уже сейчас лишилось огромного количества людей, так как многие уехали за границу — в Россию и страны Европы. В будущем Киев рискует потерять еще больше граждан «как на передовой, так и из-за эмиграции», уточнил Биб.

В конце он пришел к выводу, что Украина продолжит становиться все более зависимой от помощи западных государств. Правительство просто не сможет самостоятельно удовлетворять все потребности «стареющего и искалеченного» населения, резюмировал эксперт.

Ранее в Германии признали неспособность украинских войск прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ.