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В Кремле прокомментировали уход сенатора Рыжкова из Совфеда

Песков заявил, что покинувший СФ Рыжков внес серьезный вклад в развитие России

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что с большим уважением относится к бывшему председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову, решившему покинуть Совет Федерации. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

По словам Пескова, трудно переоценить вклад таких политиков, как Рыжков в развитие страны и то, сколько ими было сделано для людей.

Как считает Песков, подобными людьми можно только восхищаться, а детей можно учить на их примере.

Известно, что в последний раз Рыжкова наделили полномочиями сенатора в 2021 году от имени Вячеслава Гладкова. Теперь в Совете Федерации Белгородскую область представляет только бывший губернатор региона Евгений Савченко, ставший сенатором от облдумы в 2020 году.

Сейчас Рыжкову 94 года, он родился в 1929 году.

Также Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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