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В СФ назвали недружественным шагом к Путину решение Армении ратифицировать Римский статут

Сенатор Воробьев: ратификация Римского статута МУС не разрушит дружбу народов

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Пресс-служба Совета Федерации/РИА Новости

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не разрушит многовековую дружбу русского и армянского народов, несмотря на то, что это решение воспринимается как «недружественный шаг в отношении президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал вице-спикер Совета Федерации России Юрий Воробьев.

Парламент Армении 3 октября на заседании ратифицировал Римский статут МУС.

По словам Воробьева, решение властей Армении разрушает конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы российско-армянской Межпарламентской комиссии.

«Но я уверен, что никаким силам не удастся разрушить многовековую дружбу российского и армянского народа», — добавил при этом сенатор.

11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах мая 2021-го — сентября 2022-го. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства». Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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