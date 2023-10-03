Глава МИД Швеции забыл паспорт и не приехал на Украину

Пограничники не пустили главу МИД Швеции Тобиаса Билльстрема на Украину из-за отсутствия паспорта, сообщает газета Presse.

«Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его», — указано в сообщении.

На выездное заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств Швецию представлял государственный секретарь МИД.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 20 государств Европейского союза (ЕС) присоединились к гарантиям безопасности для Украины.

Он также выразил надежду, что до конца года Украина заключит первые двусторонние соглашения с партнерами по «гарантиям безопасности» и призвал оставшиеся семь стран присоединиться к гарантиям.

Ранее в СНБО Украины пожаловались на непонимание фразы «победа Киева».