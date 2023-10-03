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Минобороны Польши раскритиковало миграционный пакт, который намерен принять ЕС

Глава Минобороны Польши Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал миграционную политику Евросоюза и назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерено принять объединение. Такое мнение он высказал в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

По его мнению, миграционная политика в ЕС реализуется ее элитами и связана с социальной инженерией, а также с попыткой перестроить следующий этап эволюции и изменения населения в Европе.

Многие мигранты, по словам Блащака, не хотят интегрироваться в европейское общество и «хотят навязать свой порядок Европе», что «чрезвычайно опасно».

«Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству», — считает глава минобороны Польши.

Он добавил, если на выборах в Польше у власти останется партия «Право и справедливость» (PiS), то страна сохранит жесткую позицию по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне, потребовав чтобы тот не вмешивался в польские дела.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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