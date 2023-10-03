Минобороны Польши раскритиковало миграционный пакт, который намерен принять ЕС

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал миграционную политику Евросоюза и назвал самоубийственным миграционный пакт, который намерено принять объединение. Такое мнение он высказал в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

По его мнению, миграционная политика в ЕС реализуется ее элитами и связана с социальной инженерией, а также с попыткой перестроить следующий этап эволюции и изменения населения в Европе.

Многие мигранты, по словам Блащака, не хотят интегрироваться в европейское общество и «хотят навязать свой порядок Европе», что «чрезвычайно опасно».

«Это самоубийство. Мы не хотим подвергаться этому самоубийству», — считает глава минобороны Польши.

Он добавил, если на выборах в Польше у власти останется партия «Право и справедливость» (PiS), то страна сохранит жесткую позицию по данному вопросу.

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