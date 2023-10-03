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В Нигере опровергли информацию о принятии инициативы Алжира по урегулированию в стране

МИД Нигера опроверг принятие инициативы Алжира по урегулированию в стране

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Thierry Gouegnon/Reuters

Внешнеполитическое ведомство Нигера опровергло информацию о том, что правительство приняло инициативу Алжира по урегулированию политического кризиса в стране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Нигерское агентство печати (ANP).

В заявлении подчеркивается, что после встречи 25 сентября в Нью-Йорке представителей двух стран Нигер сообщил о готовности изучить предложение Алжира о посредничестве. При этом МИД Нигера отмечает, что продолжительность переходного периода должна зависеть от выводов Национального инклюзивного форума.

Поэтому, утверждается в заявлении, в Нигере удивлены заявлением алжирского правительства о том, что Ниамей принял посредничество Алжира, предложившего шестимесячный переходный период.

В связи с этим правительство Нигера отвергает выводы алжирских властей, при этом рассчитывая на сохранение дружеских отношений с Алжиром.

Ранее сообщалось, что Нигер официально принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя. Информацию об этом распространило министерство иностранных дел Алжира.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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