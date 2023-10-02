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США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС

Госдеп: США не ожидают приезда Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Соединенные Штаты исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммите АТЭС в Сан-Франциско, который состоится в ноябре. Об этом заявил начальник пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Он не будет [присутствовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [рассуждать] на этот счет», — сказал он, имея в виду Путина.

Миллер также не ответил и на вопрос о возможности приглашения на саммит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

30 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва до сих пор не получила официальное приглашение от Вашингтона на ноябрьский саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

До этого МИД РФ счел «ущербной» политику США в АТЭС. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила, что Россия будет добиваться от Вашингтона допуска к саммиту в Сан-Франциско.

26 сентября посол по особым поручениям МИД РФ и старший представитель России в АТЭС Марат Бердыев сообщал, что США через двусторонние каналы связи передали России информацию о том, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, включая Путина, на предстоящий саммит в Сан-Франциско.

Ранее Лавров рассказал об опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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