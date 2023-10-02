Дания поставит Украине боеприпасы более чем на €13 млн

Копенгаген выделит 100 млн датских крон (более €13 млн — «Газета.Ru») на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Министерства обороны Королевства.

Речь идет о средствах, выделенных под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA). Снаряды будут переданы Украине в течение 2024 года, отмечается в материале.

Как заявил министр обороны страны Троэль Лунд Поульсен, Копенгаген продолжит способствовать дальнейшим совместным покупкам боеприпасов. Он также выразил готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Украинцы все еще находятся в ситуации, когда им срочно нужны артиллерийские боеприпасы. Мы должны что-то с этим делать, и этим вкладом Дания в сотрудничестве с рядом других стран ЕС берет на себя ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов», — сказал он.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен в рамках рабочего визита в Киев пообещала выделить дополнительные 300 млн крон (около €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную поддержку.

Ранее в Европе пообещали Украине помощь после отказа из США.