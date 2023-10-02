В США заявили, что Украина получила серию мощных ударов от Запада

Журналист CNN Стивен Коллинсон в своей статье заявил, что Украина получила серию неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

Он обратил внимание, что республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы в законопроекте о государственных расходах не было пункта о выделении $6 млрд Киеву. Тем временем партия Smer одержала победу на выборах в парламент Словакии. Лидер этой партии является Роберт Фицо, который обещал прекратить поставки оружия Украине, сказано в публикации.

«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу», — указал журналист.

Он считает, что каждое из этих событий демонстрирует, что риски и угрозы для Украины риски увеличиваются: военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в странах Запада. По мнению Коллисона, сложившаяся ситуация с потерей украинским государством союзников «играет на руку» президенту России Владимиру Путину.

До этого глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал поддержку Украины «тяжелой и болезненной».

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Фицо снизит поддержку Киева и наладит диалог с Россией.