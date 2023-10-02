В Словакии оценили состоявшиеся парламентские выборы

Парламентские выборы в Словакии можно назвать демократическими и законными, считает президент республики Зузана Чапутова. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября текущего года. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо. Фицо три раза занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз.

Известно, что Чапутова готовилась 2 октября наделить партию Smer полномочиями начать формирование кабмин Словакии.

«Это были демократические и законные выборы. Я рада, что этот факт сегодня никто не ставит под сомнение», — обратилась словацкий президент.

Помимо того, Чапутова подтвердила. что наделит полномочиями на формирование правительства Фицо.

До этого политолог Владимир Корнилов предупреждал, что Фицо снизит поддержку Киева и наладит диалог с Россией.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.