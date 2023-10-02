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В Кремле готовят визит Путина в Киргизию

Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Киргизию

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Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Даты визита российского президента Владимира Путина в Киргизию определены, но сообщать их пока преждевременно. Об этом объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Она [дата] определена, ведется подготовка», — рассказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также пообещал анонсировать сроки, как только они станут известны.

Ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что 12 октября ожидается визит президента России Владимира Путина в страну. Согласно его информации, 12 октября ожидается государственный визит президента России Владимира Путина, 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, 25 октября состоится заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко назвал стабильными отношения РФ и Белоруссии.

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