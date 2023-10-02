В Германии призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана

Глава комитета по европейским делам Бундестага (парламент ФРГ) Антон Хофрайтер призвал Европейский союз ввести санкции в отношении Азербайджана и пересмотреть контракты на поставку газа с этой страной в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Table Media.

Говоря о поставках газа, согласованных с Азербайджаном, Хофрайтер высказал мнение, что не следует повторять ошибок, сделанных в отношениях с Россией, и впадать в энергетическую зависимость. Поставки газа из Азербайджана в Евросоюз политик призвал частично заменить предыдущими поставками из РФ.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.