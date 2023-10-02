В Польше подтвердили получение британских истребителей Typhoon

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил получение страной истребителей Eurofighter Typhoon, которые республике отправила Великобритания. Об этом сообщает ТАСС.

Как написал польский министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), поставка истребителей стала результатом переговоров Блащака с руководителем британского Минобороны. По словам чиновника, пилоты из Великобритании вместе с польскими летчиками, пилотирующими F-16, будут патрулировать воздушное пространство Польши.

О том, что многоцелевые истребители Typhoon появятся на территории Польши, рассказывал глава британского оборонного ведомства Грант Шаппс. Эту поставку он назвал «мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне якобы существующей угрозы вторжения со стороны России.

Шаппс также говорил о возможном переносе центров подготовки ВСУ ближе к границам Украины и, собственно, на территорию страны, заявив, что Великобритания может задействовать для этого своих военных инструкторов.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал Гранта Шаппса «маньяком» за идею отправить войска на Украину.