Кабмин Армении объявил о скором окончании переезда жителей Карабаха в страну

Процесс переезда жителей Нагорного Карабаха, желающих въехать в Армении, подходит «к логическому концу». Об этом заявила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, сообщает РИА Новости.

По ее словам, интенсивность потока прибывающих в Армению жителей Нагорного Карабаха «значительно снизилась».

«Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению это сделали, и процесс подходит к своему логическому завершению», — указала Багдасарян.

При этом, отметила она, в воскресенье из Гориса в Степанакерт выехал автобус, который заберет людей, и Армения будет и в дальнейшем обеспечивать желающих выехать транспортом.

Согласно приведенным ей данным, на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению с 24 сентября прибыли 100 514 переехавших, а временное жилье предоставили 48 649 переселенцам.

Утром миссия Организации Объединенных Наций (ООН) прибыла в Нагорный Карабах, состоящая из представители различных агентств организации. Члены миссии планируют ознакомиться с ситуацией на местах и ​​определить гуманитарные потребности жителей региона.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.