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Демократ включил пожарную тревогу в конгрессе, чтобы сорвать голосование

В конгрессе проводят расследование из-за попытки демократа сорвать голосование

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Телеканал Fox News

В конгрессе проводят расследование из-за попытки члена палаты представителей США от Демократической партии Джамала Боумана сорвать голосование — законодатель включил пожарную тревогу в здании, сообщает ТАСС.

«Сегодня утром конгрессмен Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию в одном из офисных зданий палаты представителей <…>. Проводится расследование, по какой причине он ее включил», — заявил председатель комитета по административным вопросам, республиканец от штата Висконсин Брайан Стайл.

Американские СМИ, в том числе телеканал Fox News, высказывают предположение, что Боуман специально включил пожарную сигнализацию, чтобы либо сорвать голосование принятию продления финансирования правительства на 45 дней на условиях республиканцев, либо дать своим коллегам больше времени.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти сравнил действия Боумана с событиями 6 января 2020 года, когда группа протестующих взяла штурмом Капитолий.

Ранее палата представителей США утвердила проект финансирования правительства без финансовой помощи Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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