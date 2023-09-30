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В Херсонской области сравнили отказ западных стран признать регион с «лаем чужих собак»

Алексеенко сравнил отказ Запада признать Херсонскую область с лаем чужих собак

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Станислав Телеховец/Официальный Интернет-портал Краснодара

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в интервью РИА Новости сравнил отказ западных стран признать российский статус региона с «лаем чужих собак» на идущий впереди караван.

«Идущему вперед каравану нет дела до лая чужих собак, даже если он очень громкий», — сказал он.

Также Андрей Алексеенко заявил, что Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе.

По мнению чиновника, толчком для развития региона стала программа социально-экономического развития на годы вперед, которая была разработана по поручению президента России Владимира Путина. Часть мероприятий будут реализованы совместно с российским правительством, часть — посредством мероприятий федеральных министерств по развитию экономики.

30 сентября Херсонская область отмечает первую годовщину в составе Российской Федерации.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентября 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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