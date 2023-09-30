Кипр готов разместить армян из Карабаха в стране при необходимости

Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь армянам Карабаха и рассматривает возможности размещения в стране армянских беженцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Кипра.

«Республика Кипр поддерживает открытые каналы для армянского народа. В этих рамках правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь изгнанным армянам Карабаха, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматриваются также возможности размещения в нашей стране ряда беженцев-армян, если возникнет такая необходимость», — сказано в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также осудило военную операцию Азербайджана 19 и 20 сентября и «грубое нарушение Соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года».

29 сентября представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что ЕС готов оказать жителям Нагорного Карабаха дополнительную гуманитарную помощь в размере €5 млн.

26 сентября глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр сообщила о выделении $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.