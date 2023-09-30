Губернатор Херсонской области рассказал о преобразованиях в регионе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в регионе после вхождения в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования.

«Идет ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ», — сказал он.

Сальдо отметил, что в регионе уже капитально отремонтировали 40 км уличной дорожной сети в пяти райцентрах и 110 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

«Проведены ремонтно-восстановительные работы в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования. Построены две новых спортивных площадки, отремонтировано здание Генического городского музея», — указал он.

До этого президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил граждан страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

28 сентября Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией 30 сентября.

Ранее Лавров рассказал о работе Путина по новым регионам РФ.