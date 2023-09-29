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США предостерегли главу ЛНА Хафтара от сближения с Россией 

Al Hadath: США предупредили главу ЛНА Хафтара о нежелательности сближения с РФ 

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Антон Денисов/РИА Новости

Американские власти выступили с предупреждением главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и другим руководителям страны о нежелательности их сближения с Россией. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя Белого дома.

«Мы [администрация США] предостерегаем Хафтара и других ливийских лидеров от [стремления] опереться на [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул представитель американской администрации.

Он счел, что ливийским лидерам необходимо объединиться во время кризиса. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон в контакте с правительством страны и готов предоставить ему поддержку.

Таким образом представитель Белого дома отреагировал на визите Хафтара в Москву, где он встретился с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. До этого стало известно, что делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию, чтобы обсуждить перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.

Ранее Хафтар пообещал решающую битву, если иностранные наемники не уйдут из Ливии.

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