США предостерегли главу ЛНА Хафтара от сближения с Россией 

Американские власти выступили с предупреждением главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и другим руководителям страны о нежелательности их сближения с Россией. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя Белого дома.

«Мы [администрация США] предостерегаем Хафтара и других ливийских лидеров от [стремления] опереться на [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул представитель американской администрации.

Он счел, что ливийским лидерам необходимо объединиться во время кризиса. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон в контакте с правительством страны и готов предоставить ему поддержку.

Таким образом представитель Белого дома отреагировал на визите Хафтара в Москву, где он встретился с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. До этого стало известно, что делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию, чтобы обсуждить перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.

Ранее Хафтар пообещал решающую битву, если иностранные наемники не уйдут из Ливии.