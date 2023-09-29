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Рабочая группа из Азербайджана посетит Ханкенди в Карабахе 2 октября

Созданная властями рабочая группа из Азербайджана посетит Ханкенди 2 октября

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Maxar Technologies/Handout via Reuters

Рабочая группа из Азербайджана направится в город Ханкенди в Нагорном Карабахе 2 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«С целью решения на месте хозяйственных, коммунальных и других вопросов запланирована поездка членов рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе в город Ханкенди 2 октября», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что азербайджанские силовики заняли бывшее здание министерства внутренних дел Республики Нагорный Карабах в Степанакерте.

До этого пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана сообщил, что бывший министр обороны Нагорного-Карабаха Левон Мнацаканян незаконно проник на территорию Азербайджана и был задержан.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.

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