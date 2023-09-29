Путин заявил о совпадении политических взглядов РФ и стран Латинской Америки

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», которая проходит в Москве. Выступление главы государства на мероприятии уже началось, передает РИА Новости.

В ходе своей речи президент отметил, что политические взгляды Москвы и ее зарубежных партнеров во многом совпадают. Кроме того, он обратил внимание на приверженность латиноамериканских государств проведению независимой политики.

«Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости. И история вашего континента полна тому самых ярких примеров», — указал Путин.

В частности, он напомнил о периоде борьбы с колониализмом и событиях второй половины XX века. То время, по словам российского лидера, подарило миру «беззаветных борцов за справедливость и социальное равенство».

Как сказал Владимир Путин, к ним относятся чилийский государственный деятель Сальвадор Альенде и кубинский государственный деятель Эрнесто Че Гевара. Кроме того, российский президент упомянул кубинского политического деятеля Фиделя Кастро, после чего публика одарила его громкими аплодисментами.

29 сентября в Москве стартовала Международная парламентская конференция «Россия — Латинская Америка». Мероприятие проходит в Доме Союзов.

Ранее сообщалось, что РФ предложила Бразилии возобновить двусторонний форум.