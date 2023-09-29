Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины ответили на сомнения Орбана в членстве Киева в ЕС

В МИД Украины ответили Орбану на слова о невозможности членства Киева в ЕС

close
100%
Shutterstock

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что его страна «не меняла свою территорию в пределах признанных границ», комментируя сомнения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) во время конфликта с Россией. Об этом пишет «Европейская правда».

«Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ», — заявил Николенко.

До этого Орбан усомнился в возможности вступления Украины в Европейский союз во время продолжающихся боевых действий на территории республики.

«Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает», — сказал Орбан.

Ранее на Украине отказались от альтернатив полноправному вступлению в ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях