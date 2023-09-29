В МИД Украины ответили на сомнения Орбана в членстве Киева в ЕС

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что его страна «не меняла свою территорию в пределах признанных границ», комментируя сомнения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) во время конфликта с Россией. Об этом пишет «Европейская правда».

«Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ», — заявил Николенко.

До этого Орбан усомнился в возможности вступления Украины в Европейский союз во время продолжающихся боевых действий на территории республики.

«Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает», — сказал Орбан.

Ранее на Украине отказались от альтернатив полноправному вступлению в ЕС.