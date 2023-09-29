Румыния укрепляет границу системами ПВО на фоне инцидента с БПЛА

Румыния перемещает системы противовоздушной обороны (ПВО) ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной, из-за инцидента с падением беспилотника. Об этом пишет Reuters.

В тексте отмечается, что в приграничных районах также усилены военные патрули и наблюдательные пункты.

«Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война на Украине может перекинуться на ее территорию», — отмечается в материале.

В сентябре министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов.

По словам Тылвара, обломки были найдены в уезде Тулча, в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах. Отмечается, что дроны не представляли угрозы для населения.

Ранее генсек НАТО прокомментировал падение обломков БПЛА в Румынии.