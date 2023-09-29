Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Румыния укрепляет границу системами ПВО на фоне инцидента с БПЛА

Reuters: Румыния укрепляет ПВО на границе с Украиной после инцидента с БПЛА

close
100%
Depositphotos

Румыния перемещает системы противовоздушной обороны (ПВО) ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной, из-за инцидента с падением беспилотника. Об этом пишет Reuters.

В тексте отмечается, что в приграничных районах также усилены военные патрули и наблюдательные пункты.

«Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война на Украине может перекинуться на ее территорию», — отмечается в материале.

В сентябре министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил о том, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов.

По словам Тылвара, обломки были найдены в уезде Тулча, в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах. Отмечается, что дроны не представляли угрозы для населения.

Ранее генсек НАТО прокомментировал падение обломков БПЛА в Румынии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях