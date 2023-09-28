Столтенберг: у НАТО нет доказательств «атаки со стороны России»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет доказательств того, что Россия «намеренно атаковала территории НАТО» в Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет признаков того, что это намеренная атака со стороны России», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Столтенберг прибыл в Киев, где уже провел встречу с Владимиром Зеленским.

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что США продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Украине денежными средствами.

Также Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Он указал, что Североатлантический альянс готов к длительному пути в вопросе поддержки Украины.

Ранее генсек НАТО заявлял, что США сфокусируются на Китае после Украины.