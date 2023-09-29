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В Кремле не уточнили статус экс-главы штаба «Вагнера» в Минобороны

Песков пояснил, что экс-глава ЧВК «Вагнер» Трошев работает в Минобороны

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Михаил Метцель/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов ответил на вопрос о статусе бывшего главы штаба ЧВК «Вагнер», полковника в отставке Андрея Трошева в Министерстве обороны России.

«Он там работает», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее 29 сентября Песков уже заявлял РИА Новости, что Трошев работает в Минобороны России.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в Кремле. В ходе беседы Путин предложил, в частности, обсудить формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщали в Кремле, Евкуров и Трошев доложили президенту, как ведется работа по вопросу социальных гарантий для участников спецоперации.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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