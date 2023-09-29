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В Кремле рассказали о планах Путина на пятницу

Песков: Путин в пятницу может пообщаться с российскими военными

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Дмитрий Ермоленко/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в пятницу Владимир Путин может встретиться с российскими военнослужащими.

По словам представителя Кремля, российский лидер также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обратится к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка.

Утром 29 сентября сообщалось, что Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и главой «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» полковником в отставке Андреем Трошевым.

В ходе беседы российский лидер предложил обсудить формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Накануне на встрече с новоизбраными главами российских регионов Путин заявил, что их гражданским долгом должна стать работа с российскими воинами и их семьями.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что российский лидер во время предстоящей поездки в Китай обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином стратегические вопросы.

Ранее Путин поприветствовал участников форума городов-побратимов РФ и Белоруссии.

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