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Орбан не увидел возможности вступления Украины в ЕС во время боевых действий

Орбан усомнился в возможности вступления Киева в ЕС во время боевых действий

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в возможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС) во время конфликта с Россией. По его словам, следует «серьёзно задуматься о членстве такой страны» в объединении. Об этом он заявил в эфире радио «Кошут».

Как отметил премьер Венгрии, ЕС следует «ответить на очень длинные и сложные вопросы», прежде чем принимать решение о начале переговоров о вступлении Киева в организацию.

«Когда мы будем обсуждать будущее Украины в Брюсселе, у нас не получится избежать вопроса, можем ли мы серьезно задумываться о членстве такой страны. Можно ли начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии войны? Мы не понимаем, какова территория этой страны, потому что она все еще воюет, и не знаем, каково ее население, потому что это население выезжает», — сказал Орбан.

Он отметил, что в парламенте Венгрии не испытывают «страстного желания» голосовать за присоединение Украины к ЕС.

Ранее в интервью для газеты Politico глава кабинета министров страны Денис Шмыгаль заявил, Украина согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не приемлет каких-либо альтернатив вступлению в организацию.

По его словам, сейчас власти страны прилагают максимум усилий ради становления Киева полноправным членом содружества. Шмыгаль выразил уверенность, что в течение двух лет государство будет готово вступить в международную организацию. При этом премьер-министр указал на «решающее значение» подобного шага для всех украинцев

Ранее в Киеве заявили, что территориальные вопросы не помешают вступлению в ЕС.

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