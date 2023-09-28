В Киеве заявили, что территориальные вопросы не помешают вступлению в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что нерешенные территориальные вопросы не помешают интеграции Киева в Европейский союз (ЕС). Ее слова приводит издание «Европейская правда».

«Этот вопрос больше касается того, есть ли воля. Если есть воля – есть путь. Воля есть и это подтверждает решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, и будущее решение об открытии переговоров о вступлении», – заявила она.

Как отметила Стефанишина, не было ни одного момента, когда у Киева были «какие-либо дискуссии на эту тему в контексте вступления Украины в ЕС».

Ранее Стефанишина сообщила, что ее страна будет готова к вступлению в ЕС в течение 2024-2025 годов, при этом присоединение страны к НАТО может произойти раньше.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что даже если Украина согласится начать переговоры с Россией, для вступления в Европейский союз ей придется изменить свою инфраструктуру, свои правила, пройти через определенные этапы.

Ранее в Европарламенте рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС.