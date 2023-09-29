Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат свое контрнаступление, это обернется для них поражением. Журналист Дэвид Френч в материале для The New York Times сравнивает положение армии Украины с ситуацией в немецких войсках в 1918 году.

«Командиры ВСУ будут слишком долго продвигать наступление, подталкивать солдат и армии к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв уже не за горами. Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, ослабление поддержки Киева со стороны западных государств приведет к поражению страны на поле боя. При подобном развитии событий победа России над Украиной будет означать и победу над США, пишет Дэвид Френч.

До в материале Asharq Al-Awsat сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в украинском контрнаступлении, однако не добился успеха.

«Владимир Зеленский прибег к мобилизации и вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России, надеясь переломить ход военных действий и вернуть потерянные территории. Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом», — сказано в статье.

Ранее в Киеве заявили, что большая часть контрнаступления «проходит пешком».