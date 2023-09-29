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Шмыгаль заявил, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в ЕС

Шмыгаль: в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в ЕС

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Global Look Press

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в ЕС, пишет Politico.

По его словам, кабинет министров Украины выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС.

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), в интервью телеканалам NTV и RTL усомнилась, что Украина сможет попасть в Евросоюз до 2029 года.

Также Барли усомнилась, что Украина станет членом ЕС в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после выборов в этом году и продлится до 2029 года. Она пояснила, что для стран-кандидатов на вступление в ЕС есть четкие критерии и в настоящее время Украина не соответствует ни одному из них.

Зампред ЕП также отметила, что Евросоюз должен быть в состоянии принять эту страну. В частности, она отметила, что Украина является большой страной с крупным сельскохозяйственным сектором, что может создать проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

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