Владимир Зеленский превратился в маленького фюрера, который на самом деле вовсе не отстаивает принципы европейской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Италии Алексей Парамонов.

Он отметил, что в Риме говорят о том, что режим Зеленского якобы отстаивает и антифашистские основы итальянской государственности, однако на самом деле он «исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников», которая «предусматривает «освобождение» от всего русского и отказ от собственной истории».

«Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой (улица в Киеве. — прим. ред.) персонаж», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в этой сущности украинского лидера убедились на практике Донецкая и Луганская народные республики, а затем Запорожская и Херсонская области. Их жители, отмечает Парамонов, в ходе референдумов выразили желание спастись от этой идеологии и вернуться в Россию.

Посол также обратил внимание, что нынешнее итальянское правительство также не отличается дипломатичностью в подходах к разрешению украинского конфликта, заявляя, что Киеву нужно поставить как можно больше оружия, чтобы помочь Зеленскому добиться «справедливого мира» и «свободы».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.